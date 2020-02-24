ليفربول يقلب تأخره أمام ويست هام إلى فوز مثير

نجح ليفربول في تحقيق انتصار جديد في مشوار الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذه المرة على حساب ضيفه ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين على ملعب آنفيلد لحساب المرحلة الـ 27.

شهدت الدقيقة الثامنة تسجيل جورجينيو فاينالدوم أول الأهداف للريدز برأسية أسكنها شباك الهامرز بعد تمريرة حاسمة من ترينت أليكساندر أرنولد.

وبعد 4 دقائق، عادل عيسى ديوب النتيجة للضيوف برأسية مميزة.

وتصدت العارضة لكرة قوية من المدافع فيرجيل فان دايك، ليفشل ليفربول في الخروج من الشوط الأول متقدماً في النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني، سجل ويست هام هدف التقدم في الدقيقة 57 عن طريق بابلو فورناليس.

وعادل ليفربول عبر محمد صلاح الذي رفع رصيده إلى 15 هدفاً في البطولة هذا الموسم بعد تسديدة ضعيفة فشل الحارس لوكاس فابيانسكي في التعامل معها بشكل جيد لتمر بين أقدامه في الدقيقة 68.

وسجل ساديو ماني الذي شارك لأول مرة بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 81 في مباراته الـ 150 مع الفريق ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم.

وعاد ماني للتسجيل من جديد بعد 7 دقائق، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.