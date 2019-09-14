ليفربول يقلب تخلفه إلى فوز مقنع على نيوكاسل

نجح ليفربول في الحفاظ على سجله النظيف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، بالفوز على نيوكاسل يونايتد 3-1، بالجولة الخامسة من البطولة.

البداية كانت صادمة لجماهير ملعب أنفيلد، بعدما أحرز جيترو ويليامز ظهير نيوكاسل الأيسر للهدف الأول في الدقيقة السابعة.

مرت الدقائق وحاول ليفربول العودة في أكثر من مرة، وتمكن من معادلة النتيجة عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الثاني أحرز ماني هدف التقدم لليفربول، ليضع فريقه في المقدمة وعلى أعتاب 3 نقاط جديدة.

الثنائية رفعت رصيد ماني إلى 26 هدف في البريميرليج منذ الموسم الماضي، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب بفريقه.

الدقيقة 72 شهدت لقطة معتادة لتألق وتفاهم الثلاثي الهجومي لليفربول، بعدما أهدى فيرمينو لمسة الهدف الثالث الذي أحرزه محمد صلاح.

وبعد هذه النتيجة يرتفع رصيد أهداف ليفربول من الأهداف ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي إلى 101 هدف في تاريخ المواجهات بينهما.

ويعتبر هو ثالث فريق يسجل أكثر من 100 هدف أمام نفس الخصم، بعد أرسنال 107 في شباك إيفرتون، ومانشستر يونايتد أمام إيفرتون أيضا 100 هدف.

الفوز يرفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي يلعب ضد نورويتش بنفس الجولة، بينما يأتي نيوكاسل بالمركز السادس عشر بـ4 نقاط.