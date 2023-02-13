ليفربول يقهر إيفرتون في ديربي ميرسيسايد

انتزع ليفربول فوزاً ثميناً على حساب ضيفه إيفرتون وهزمه بهدفين دون رد ليلة الاثنين على ملعب آنفيلد في لقاء ديربي ميرسيسايد لحساب الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل للريدز من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36.

وهذا هو الهدف الثامن لـ "مو" في البريمير ليغ هذا الموسم.

وضاعف الهولندي كودي غاكبو النتيجة لأصحاب الضيافة بعد 4 دقائق على بداية الشوط الثاني ليفتتح سجله التهديفي مع الفريق الذي انتقل إلى صفوفه الشهر الماضي.

ليفربول يتجاوز تشيلسي في الترتيب العام

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى 32 نقطة من 21 لقاء ليرتقي إلى المركز التاسع على حساب غريمه تشيلسي الذي تراجع بدوره إلى المركز العاشر بفارق نقطة واحدة من 22 مباراة.

فيما بقي رصيد إيفرتون ثابتاً عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر ليواصل معركته لتجنب الهبوط.