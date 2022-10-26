ليفربول يكتسح أياكس ونابولي يسحق رينجرز في دوري الأبطال

حقق ليفربول الإنجليزي فوزاً كبيراً على مستضيفه أياكس الهولندي بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأربعاء في المباراة التي شهدها ملعب يوهان كرويف آرينا لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت الأهداف عن طريق كلٍ من محمد صلاح وداروين نونيز وهارفي إيليوت في الدقائق 42 و 49 و 52 على الترتيب.

وفي نفس المجموعة، سحق نابولي الإيطالي ضيفه رينجرز بالنتيجة ذاتها على ملعب دييغو آرماندو مارادونا.

تناوب على تسجيل الأهداف الثنائي جيوفاني سيميوني (هدفان) في الدقيقتين 11 و 16، وليو أوستيغارد (80).

نابولي و ليفربول ينتصران

بهاتين النتيجتين، أضاف نابولي 3 نقاط إلى رصيده ليصل إلى النقطة 15 في المركز الأول.

كما رفع الريدز رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني علماً بأن الفريقين ضمنا التأهل مسبقاً.