ليفربول يكشف عن قائمة لبدلاء صلاح قبل ضمه عام 2017

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، عن قائمة من ثلاثة لاعبين، وضعها ليفربول عام 2017، تحسباً لفشل صفقة انضمام المصري حينها إلى النادي الإنجليزي.

وضمت اللائحة كلاً من دوغلاس كوشتا لاعب يوفنتوس، وكيتا بالدي، وجيلسون ماريتيز لاعبا موناكو، قبل أن ينجح الريدز صيف ذلك العام بإتمام صفقة التعاقد مع صلاح، قادماً من روما مقابل 42 مليون يورو، وهي الأغلى بتاريخ النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورغن كلوب مدرب ليفربول كان يضع صلاح هدفاً رئيسياً صيف 2017.

وأكد الدولي المصري صواب اختيار كلوب، بعد أن نجح على مدار ثلاثة مواسم مع ليفربول في التتويج بثلاثة ألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالإضافة إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية، ومنها الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقاً بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة، وذلك بعد مرور 29 مرحلة، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس "كورونا COVID-19".