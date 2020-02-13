ليفربول يكشف كيفية تعاقده مع محمد صلاح

تحدث بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول عن تفاصيل التعاقد مع محمد صلاح.

ويتصدر صاحب الـ 27 عاماً ترتيب هدافي الدوري الانجليزي في آخر موسمين وهداف الريدز هذا الموسم في البريميير ليغ برصيد 14 هدفاً.

وقال مور عن ضم الدولي المصري في حديث صحفي: “رصده فريق من المحللين الرياضيين التابعين للنادي في إيطاليا خلال فترته مع روما، لكن يبدو وأن متابعتهم قد بدأت منذ أن كان في تشيلسي.

“في ذلك الوقت، لم يكن (جوزيه) مورينيو يعتمد عليه بصفة مستمرة، ومع انتقاله إلى فيورنتينا ذهبوا وراءه إلى إيطاليا ثم تابعوه مع روما.

“لكن كان هناك شيء يميز محمد صلاح من الناحية التحليلية، جعل المحللين يضعونه على رأس القائمة المطلوب ضمها في ليفربول”.