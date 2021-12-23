ليفربول يمنح كامافينغا مهرباً من ريال مدريد

قال موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن ليفربول يدرس التقدم بعرض لنقل الدولي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا من ريال مدريد إلى ملعب آنفيلد.

وانضم النجم البالغ من العمر 21 عاماً إلى الميرينغي في صيف عام 2021 قادماً من رين في صفقة كلفت خزائن النادي الملكي قرابة 40 مليون يورو.

ووقع لاعب خط الوسط على عقد يمتد لستة مواسم، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد.

وقد يحاول كامافينغا الرحيل عن ملعب سانتياغو بيرنابيو بحثاً عن فريق يمنحه فرصة المشاركة بشكل منتظم.

بدوره، يطمح ليفربول لتدعيم صفوفه بلاعبين شبان يستطيعون حمل الراية من النجوم المخضرمين لديهم حالياً ويبدو الفرنسي الصاعد خياراً مميزاً للمستقبل.