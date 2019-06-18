ليفربول ينافس ريال مدريد على توقيع مبابي

دخل ليفربول على خط الساعين لضم نجم هجوم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بعد تقارير أشارت إلى قرب رحيله عن بطل فرنسا وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".

وكشفت تقارير بريطانية عن أن ليفربول سيكون على الأغلب وجهة مبابي، في حال فشل ريال مدريد في ضم الفرنسي الحاصل على كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.

وعززت هذه التكهنات لقطات لصاحب الـ 20 عاماً مع أسطورة كرة السلة لوبرون جيمس في الولايات المتحدة، أحد المساهمين في ملكية بطل أوروبا.

وتزامن لقاء مبابي وجيمس مع زيارة المدير الفني لليفربول يورغن كلوب إلى الولايات المتحدة، مما أعطى المزيد من المصداقية لتقارير مفاوضات النادي الإنجليزي مع النجم الشاب.

والشهر الماضي، تحدث مبابي عن رغبته في "خوض تحدٍ جديدٍ في مكان آخر، ما لم يحصل على مسؤوليات جديدة" في باريس سان جيرمان، في تصريح اعتبر إشارة دالة على رغبته في الرحيل عن النادي.

وكان ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي، أكد في وقت سابق أن مبابي سيبقى، إلا أن هذا التصريح لم ينجح في إخماد التكهنات برحيل هداف موناكو السابق، بعد موسمين فقط قضاهما في العاصمة.