ليفربول ينافس مان يونايتد وباريس على توقيع أوسيمين

دخل ليفربول سباق المهتمين بالتعاقد مع النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وعرض بطل الدوري الإيطالي على المهاجم صاحب الـ 24 عاماً عقداً جديداً على أمل إبقائه في ملعب دييغو أرماندو مارادونا لفترة إضافية.

ويمتد الاتفاق الحالي الذي يربط اللاعب بالنادي حتى صيف عام 2025.

ويبحث الثلاثي الأوروبي عن تعاقدٍ استثنائي في خط الهجوم مما دفعهم للتفكير بأوسيمين الذي قدم موسماً تاريخياً رفقة نابولي ونال معه لقب هداف السيري آ برصيد 26 هدفاً.

يذكر أن نابولي على أعتاب خسارة نجم دفاعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي الذي يبدو في طريقه للرحيل صوب بايرن ميونخ، وسيكون النادي مطالباً بالإبقاء على نجومه الآخرين إذا ما أراد مواصلة المنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي الموسم القادم.