ليفربول ينسحب من سباق ضم فيرنر

قرر ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، والمحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، الانسحاب لأسباب مالية، من المفاوضات لضم مهاجم فريق آر بي لايبتزيغ تيمو فيرنر.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، لن يتعاقد الفريق الإنجليزي مع فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية، لأن لايبتزيغ غير مستعد للتفاوض لبيع مهاجمه، بأقل من 55 مليون يورو، بالرغم من كون الألماني الخيار الأول لمدرب ليفربول، يورغن كلوب، في سوق الانتقالات.

ويبلغ فيرنر (24 عاماً) ويلعب في لايبتزيغ منذ 2016، ويرتبط بعقد مع الفريق الألماني يمتد حتى عام 2023، وجذب أنظار العديد من الأندية في أوروبا الفترة الماضية، كان أبرزها ليفربول وبايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسي، بعد تألقه وسجله التهديفي المميز بالدوري الألماني.

ويحتل فيرنر حالياً، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 24 هدفاً، سجلها في 28 مباراة.

على الصعيد الدولي، خاض مع المنتخب الألماني 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً، وتوج مع المانشافت ببطولة كأس القارات 2017.