ليفربول ينعش آماله ببلوغ دوري الأبطال بعد فوزه الكبير على ليستر

أنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد فوزه الكبير على مستضيفه ليستر سيتي بثلاثيةٍ نظيفة ليلة الاثنين ضمن الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حملت أهداف الريدز توقيعي كيرتيس جونز (هدفان) في الدقيقتين 33 و 36، وترينت أليكساندر أرنولد (71)، علماً بأن الأهداف الثلاثة من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وهذا هو الانتصار الـ 19 لليفربول في المسابقة هذا الموسم، مقابل 8 تعادلات، و9 خسائر.

ليفربول يقلص الفارق مع مانشستر يونايتد

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس على سلم الترتيب العام من 36 مباراة لينجح في تقليص الفارق مع مانشستر يونايتد رابع الترتيب والذي خاض 35 مباراة إلى نقطة وحيدة.

فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بفارق نقطتين عن آخر المراكز التي ستبقيه في الدوري الممتاز.