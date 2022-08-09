ليفربول ينقض على إنتر ميلان لضم بديل تياغو

ارتبط اسم النجم الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان بانتقال محتمل إلى ليفربول هذا الصيف وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وتعرض الدولي الإسباني تياغو آلكانتارا نجم الريدز لإصابة مؤخراً أجبرت إدارة النادي على دخول سوق الانتقالات الصيفي بحثاً عن بديل مناسب.

ومع أن تفاصيل الصفقة لم تتبلور بعد، إلا أن رغبة يورغن كلوب مدرب ليفربول في ضم لاعب خط الوسط الكرواتي تعويضاً لتياغو المصاب باتت واضحة.

ويعد صاحب الـ 29 عاماً لاعباً أساسياً وعنصراً مهماً في صفوف إنتر ميلان تحت إشراف الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن أي عرضٍ مغرٍ من الإنجليز قد يجبر الإيطاليين على بيعه.

ويرتبط بروزوفيتش بعقدٍ مع النيراتزوري يمتد حتى صيف عام 2026 يتقاضى بموجبه 195 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.