ليفربول ينهي موسمه بفوز معنوي على نيوكاسل

قلب ليفربول تأخره أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل دوايت غايل هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة الأولى بتمريرة من جونجو شيلفي.

وعادل فيرجل فان دايك للريدز في الدقيقة 38 من صناعة أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، في حين أضاف ديفوك أوريغي الهدف الثاني في الدقيقة 59 بتمريرة من أندرو روبرتسون، وأكمل ساديو ماني النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

بهذه النتيجة، أنهى ليفربول البطل الموسم برصيد 99 نقطة، وهو رقم قياسي خاص به، إلا أنه فشل في معادلة رقم مانشستر سيتي بالوصول للنقطة 100.