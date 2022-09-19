ليفربول ينوي التعاقد مع فالفيردي في 2023

سيحاول ليفربول التحرك لتأمين خدمات النجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي صيف العام القادم من ريال مدريد في صفقة ستكلف خزائنه الكثير بالتأكيد.

وقال موقع "فوتبول 365" أن النادي الإنجليزي قدم عرضاً بقيمة 100 مليون يورو لضم النجم المتألق حالياً في صفوف الفريق الملكي، لكنه قوبل بالرفض مباشرة.

ويقدم الأوروغوياني مستويات مبهرة هذا الموسم رفقة ريال مدريد الذي تغلب على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في قمة الدوري الإسباني أمس الأحد.

الفشل في ضم فالفيردي دفع ليفربول للتعاقد مع آرتور ميلو

واضطر مسؤولو الريدز بالتالي للتعاقد مع البرازيلي آرتور ميلو من يوفنتوس على سبيل الإعارة، علماً بأن لاعب برشلونة السابق لم ينجح في التكيف مع الفريق وتكتيكات المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

كما يعتبر النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند أحد أبرز الأهداف التي يستهدفها الريدز.