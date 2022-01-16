ليفربول يهزم برينتفورد بثلاثية نظيفة بدون صلاح وماني

سحق ليفربول ضيفه برينتفورد بثلاثية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل ثلاثية الريدز كلٌ من فابينيو (44)، وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين (69)، وتاكومي مينامينو (77).

ليفربول يرتقي إلى المركز الثاني

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد صاحب الضيافة إلى 45 نقطة من 21 مباراة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب 22 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب البطولة.

يذكر أن النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني يستمران في الغياب عن صفوف الريدز بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً في الكاميرون.