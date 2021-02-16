ليفربول يهزم لايبتزيغ ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

قطع ليفربول الإنجليزي الذي يعاني محلياً شوطاً كبيراً نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مستضيفه لايبتزيغ الألماني بهدفين دون رد على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست ضمن ذهاب دور الـ 16.

ونقل اللقاء إلى المجر نظراً لمنع فريق ليفربول من دخول الأراضي الألماني بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا.

جاء هدفا الريدز في الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح (53)، وساديو ماني (58).

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب آنفيلد في العاشر من الشهر القادم.