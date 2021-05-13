ليفربول يهزم يونايتد ويحيي آمال التأهل لدوري الأبطال

حقق ليفربول انتصاراً مهماً على مستضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لاثنين على ملعب أولد ترافورد، في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن البداية كانت قوية ليونايتد بإحراز نايثان فيليبس هدف التقدم عن طريق الخطأ في مرماه بعد تسديدة من برونو فيرنانديش في الدقيقة العاشرة، إلا أن ليفربول تمكن من العودة.

وأحرز ديوغو جوتا هدف التعادل في الدقيقة 34، ثم أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع الشوط الثاني واصل ليفربول أفضليته وأهدر بعض الفرص حتى عاد فيرمينو وأحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 47.

وأحيا ماركوس راشفورد آمال الشياطين الحمر في العودة بإحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.

لكن محمد صلاح أنهى آمال صاحب الضيافة بإحراز الهدف الرابع للريدز من مرتدة في الدقيقة 90، لتكون المرة الأولى التي يسجل فيها المصري هدفاً في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الانتصار إلى 60 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، مقلصاً الفارق مع تشيلسي لأربع نقاط، مع مباراة أقل لزملاء صلاح.

أما مانشستر يونايتد فتجمد رصيده عند 70 نقطة، وقد ضمن التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما بات من شبه المؤكد احتلاله للمركز الثاني.