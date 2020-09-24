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ليفربول يواجه لينكولن سيتي ضمن كأس كاراباو

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2020 - 01:49
فريق ليفربول
فريق ليفربول

يلتفى اليوم الخميس ليفربول مع مستضيفه لينكولن سيتي على ملعب سينسيل بانك ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كاراباو).

وبدأ ليفربول بداية قوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الفوز في أول جولتين بحملة الدفاع عن اللقب، على ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة أهداف، على ملعب آنفيلد، ثم الانتصار الثاني على مستضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، على ملعب ستامفورد بريدج.

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أستون فيلا، بنتيجة 2-1.

Via SyndiGate.info


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