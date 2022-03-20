ليفربول يواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيلتقي مانشستر سيتي مع غريمه ليفربول في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف الشهر القادم.

وتأهل سيتي إلى المربع الذهبي بعد فوزه الكبير اليوم الأحد على مستضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 4-1 على ملعب سانت ماريز ضمن ربع النهائي.

جاءت أهداف السيتيزنز عن طريق كلٍ من رحيم ستيرلينغ وكيفين دي بروينه وفيل فودين ورياض محرز.

أما هدف القديسين الوحيد فجاء بالخطأ عن طريق آيميريك لابورت الذي سجل في شباك فريقه.

وضمن الدور ذاته، تغلب ليفربول على مستضيفه نوتنغهام فوريست بهدفٍ وحيد على ملعب سيتي غراوند.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع البرتغالي ديوغو جوتا.

متى وأين ستقام مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ؟

وستقام المواجهة بين سيتي والريدز على ملعب ويمبلي إما في السادس عشر أو السابع عشر من أبريل القادم.

يذكر أن لقاء نصف النهائي الآخر سيجمع تشيلسي بكريستال بالاس في ديربي لندني.