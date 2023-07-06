ليفربول يواصل رحلة البحث عن لاعبين آخرين في خط الوسط

يحرص نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف على إعادة بناء خط الوسط لديه من خلال التعاقد مع عدة أسماء مميزة في أوروبا، وبالفعل تم الإعلان عن وصول أول صفقتين وهما أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي.

ولا يزال المدرب الألماني يريد تعزيز خط الوسط ولم يكتفي بصفقتين فقط، حيث تتجه أنظار الريدز الآن للتعاقد مع لاعب نيس الفرنسي كفرين تورام، بالإضافة إلى لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي روميو لافيا.

ليفربول يريد تورام ولافيا لتعزيز خط الوسط

وفقًا لموقع "Liverpool Echo"، فإن ليفربول يراقب حاليًا كيفرين تورام وروميو لافيا وتم بالفعل الدخول في مفاوضات مع كلا اللاعبين في ظل موجة التعاقدات التي يتم إجراءها الآن في النادي.

يشار إلى أن ليفربول عانى الموسم الماضي في العديد من المناسبات بسبب ضعف خط الوسط لديه بسبب الإصابات وعدم وجود البديل، والآن يسعى في الميركاتو الصيفي للتعويض لا سيما بعد رحيل عدد من الأسماء أيضًا عن الفريق مثل نابي كيتا، جيمس ميلنر وتشامبرلين.