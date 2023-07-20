ليفربول يوافق على بيع جوردان هندرسون للاتفاق السعودي

وافق ليفربول الإنجليزي أخيراً على العرض الذي قدمه الاتفاق السعودي للتعاقد مع نجم خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون.

وسيتم بيع صاحب الـ 33 عاماً في صفقة تصل قيمتها لنحو 12 مليون جنيه استرليني إضافة للمكافآت على أن يعمل تحت إمرة زميله السابق ستيفين جيرارد الذي تولى الإشراف على الفريق المنافس في الدوري السعودي مؤخراً.

وسيتقاضى لاعب خط الوسط قرابة 700 ألف جنيه بموجب العقد الذي سيربطه بالاتفاق.

وانضم هندرسون بالتالي إلى مجموعة كبيرة من النجوم العالميين الذين اختاروا الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش والإيفواري سيكو فوفانا.