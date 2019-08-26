ليفربول يوافق على رحيل صلاح في حالة واحدة فقط

كشفت تقارير أن ليفربول مستعد للتخلي عن نجمه محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، عن تقارير بريطانية أن بطل أوروبا مستعد للتنازل عن الدولي المصري نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وأكد الموقع، أن إدارة الريدز لن تسمح برحيل صلاح سوى في حالة واحدة هي تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساعد صلاح فريقه الموسم الماضي على الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وكان ليفربول تعاقد مع صلاح قادماً من روما مقابل 42 مليون يورو.