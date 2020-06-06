ليفركوزن يرفض بيع هافيرتز لريال مدريد

ذكر تقرير أن باير ليفركوزن رفض عرضاً من ريال مدريد لضم لاعب خط الوسط الشاب كاي هافيرتز.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية أن ريال مدريد عرض 80 مليون يورو للتعاقد مع نجم خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً، مع إعارته لليفركوزن لمدة عام، على أن ينتقل إلى الملكي في 2021.

وأضافت الصحيفة أن ليفركوزن رفض العرض مؤكداً عدم تفريطه بنجمه بمقابل لا يقل عن 100 مليون يورو، وهو ما يحتاجه لشراء لاعبين آخرين في سوق الانتقالات القادمة.

وقال رودي فولر مدير الكرة في باير ليفركوزن مؤخراً لشبكة “سكاي”: “يمكننا إبقاؤه لمدة عام آخر، ربما نفعل ذلك”.

في الوقت نفسه، أكد فولر أنه رغم تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا، لا يرغب النادي في الاستغناء عن هافيرتز بأقل من المبلغ المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن عقد هافيرتز الحالي مع ليفركوزن يمتد حتى عام 2022.