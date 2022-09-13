ليفركوزن يصعق أتلتيكو مدريد بهدفين متأخرين

فاز باير ليفركوزن الألماني على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-0 مساء الثلاثاء في لقاء شهده ملعب باي آرينا لحساب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدين أصحاب الأرض الذين يحتلون المركز السابع عشر وقبل الأخير في البوندسليغا بهذا الانتصار للنجمين روبرت أندريش والفرنسي موسى ديابي اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 84 و 87 على الترتيب.

ليفركوزن ثانياً و أتلتيكو مدريد يتراجع للمركز الثالث

ورفع باير ليفركوزن رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط جعلته يرتقي إلى المركز الثاني على حساب أتلتيكو بالذات الذي تراجع إلى المركز الثالث بذات الرصيد.

وضمن المجموعة ذاتها، سحق كلوب بروج البلجيكي مستضيفه بورتو البرتغالي برباعيةٍ نظيفة ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما بقي رصيد الخاسر خالياً من النقاط ليتذيل الترتيب.