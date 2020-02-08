ليفركوزن يهزم دورتموند في مباراة ملحمية

انتصر باير ليفركوزن على ضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب باي آرينا ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني.

البداية كانت عبر كيفن فولاند في الدقيقة 20، عندما أحرز هدف التقدم لليفركوزن، لكن فرحة الهدف لم تدم طويلًا، إذ عادل ماتس هوميلز النتيجة برأسية رائعة في الدقيقة 22.

وسجل إيمري تشان أحد أجمل الأهداف في هذا الموسم في البوندسليغا، عندما أطلق تسديدة سكنت شباك صاحب الضيافة في الدقيقة 33.

لكن ليفركوزن أبى أن يخرج من الشوط الأول مهزوماً ونجح في إدراك التعادل عبر فولاند (43).

ولم يقل الشوط الثاني إثارة عن الأول، إذ بدأه صاحب الأرض بإهدار هدف محقق عبر كاي هافيرتس، ليعاقبه رافاييل غيريرو في الدقيقة 64 بهدف ثالث لدورتموند.

واستفاق ليفركوزن وتمكن من العودة في الدقيقة 80 عبر البديل ليون بايلي، قبل أن يضع لارس بيندر الهدف الرابع في الدقيقة 82 من رأسية نموذجية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 37 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث.