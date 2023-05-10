ليكيب تكشف تفاصيل عرض الهلال القياسي لضم ميسي

البوابة - يبدو أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي سيجني ضعف ما يتقاضاه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بحال انتقاله بصفة رسميةٍ إلى الهلال السعودي.

وتصدر "الدون" لائحة مجلة "فوربس" الخاصة بأعلى الرياضيين أجراً في العالم بعد انتقاله التاريخي إلى النصر السعودي مطلع العام الجاري.

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن السعوديين يعتزمون إغراء "ليو" بعرضٍ أعلى قيمة على أمل إقناعه بالقدوم إلى الشرق الأوسط الموسم القادم قد يصل إلى ضعف ما يجنيه "صاروخ ماديرا" حالياً.

وقالت الجريدة الشهيرة أنه تم التقدم بعرض سعودي يرجح أن مصدره الهلال بقيمة 500 مليون يورو سنوياً للهداف الأرجنتيني ولمدة موسمين.

الهلال يواصل مساعيه الجدية لاستقطاب ميسي

يدرك القائمون على كرة القدم في السعودية أن الاتفاق الذي يربط ميسي بباريس سان جيرمان شارف على الانتهاء.

ورغم التقارير التي أكدت أن اللاعب وافق على ارتداء قميص الهلال الموسم القادم، إلا أن والده خرج سريعاً لنفي التوصل لأي اتفاق مؤكداً احترام "ليو" للعقد الذي يربطه حالياً بباريس سان جيرمان.

وسيتم اتخاذ قرار من قبل النجم البالغ من العمر 35 عاماً بعد نهاية الموسم الجاري مما يعني أن التوقعات ستستمر خلال الأسابيع القادمة حول الوجهة التالية للفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان أوقفت النجم المخضرم لأسبوعين على خلفية رحلة غير مصرح بها إلى السعودية، إلا أن الأرجنتيني عاد لتدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي.