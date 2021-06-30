ليكيب تكشف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم راموس

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تفاصيل عرض باريس سان جيرمان من أجل ضم قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقاً للصحيفة ذائعة الصيت، فإن راموس يريد عقداً لموسمين، لكن سان جيرمان عرض عليه عقداً لموسم واحد مع خيار التمديد لعامٍ إضافي.

وسبق وأن واجه المدافع نفس الخلاف مع ريال مدريد، والذي كان سبباً في رحيله هذا الصيف، حيث عرض الملكي موسما واحداً، وأراد اللاعب التوقيع لموسمين.

وكانت الشائعات في الساعات الماضية أكدت أن النجم المخضرم يبحث عن منزل في باريس ليكون على مقربة من ناديه الجديد.

راموس ينضم إلى باريس سان جيرمان بناء على ترشيح من قبل ليوناردو

وأوضحت الصحيفة، أن راموس سينضم للنادي الفرنسي بناء على ترشيح من قبل ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لكن ليوناردو لا يضمن للاعب البالغ 35 عاماً المشاركة أساسياً، حيث يواجه منافسة شرسة من الثنائي بريسنيل كيمبيمبي وماركينيوس.

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى مدافع يمتلك خبرة كبيرة من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، علماً بأنه سبق لراموس أن توج بلقب هذه البطولة 4 مرات مع ريال مدريد.