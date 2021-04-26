ليكيب: مبابي جاهز لمواجهة مانشستر سيتي

كشف مصدر مقرب من باريس سان جيرمان أن النجم كيليان مبابي جاهز بدنياً لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقبل أيام من هذه المباراة المرتقبة، تعرض النجم الصاعد لإصابة قوية خلال اللقاء الذي فاز فيه الباريسي على ميتز 3-1 يوم السبت ضمن الدوري الفرنسي سجل مبابي فيه هدفين.

واعترف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان بقلقه من طبيعة الإصابة، وقدرة المهاجم على التعافي قبل لقاء سيتي الحاسم.

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت أن الفحوصات التي خضع لها مبابي زرعت حالة من الثقة داخل أروقة النادي حول مشاركة اللاعب.

وأصيب المهاجم المتألق بكدمة جراء التحامه بحبيب مايغا لاعب وسط ميتز، إلا أن ساقه تعافت مبدئياً.