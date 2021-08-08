ليكيب: ميسي يخضع لفحص طبي تمهيداً لانتقاله إلى سان جيرمان

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أسطورة برشلونة السابق ليونيل ميسي سيخضع لفحص طبي تمهيداً لانتقاله الرسمي إلى باريس سان جيرمان.

وودع النجم البالغ 34 عاماً محبيه وأنصار البارسا خلال مؤتمر صحفي أقيم ظهر الأحد في كامب ناو، وأشار إلى أن ارتداء قميص الفريق الفرنسي أمر وارد.

وأكدت ليكيب أن "ليو" سيطير إلى باريس إما مساء اليوم أو غداً الاثنين قبل أن يخضع للفحص الطبي الروتيني الذي يسبق التوقيع على عقد مع سان جيرمان.

بوتشيتينو تحدث إلى ميسي شخصياً

وتحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الباريسي مع مواطنه شخصياً يوم الجمعة بعد ساعات من قرار برشلونة بعدم تجديد عقد هداف النادي التاريخي يوم الخميس الماضي، وأقنعه بالانتقال للدوري الفرنسي.

يذكر أن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات (رقم قياسي)، وفاز مع البارسا بـ 34 لقباً منذ تمثيل الفريق الأول عام 2004.