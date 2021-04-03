ليل يسقط باريس سان جيرمان وينفرد في صدارة الدوري الفرنسي

سقط باريس سان جيرمان حامل اللقب على أرضه أمام ضيفه ليل بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب بارك دو برانس في قمة المرحلة 31 من الدوري الفرنسي.

سجل جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

ولم تفلح محاولات بي إس جي في العودة للمباراة، في ظل إحكام السيطرة الدفاعية من لاعبي ليل، ليحققوا المفاجأة ويتصدروا الدوري الفرنسي.

بهذا الفوز الثمين، رفع ليل رصيده إلى 66 نقطة، لينفرد بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 63 نقطة في المركز الثاني.