ليل يظفر بلقب الدوري الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان

حقق ليل لقب الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021 بعد الفوز في المرحلة الختامية على آنجيه بهدفين مقابل هدف.

دخل ليل المباراة وهو في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، الذي كان يواجه في نفس التوقيت بريست.

وفي سبيل تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي الفرنسي العريق منذ 2011، كان عليه الفوز على آنجيه بغض النظر عن نتيجة بي إس جي.

بالفعل، تمكن ليل من وضع هدفين في الشوط الأول، الأول عبر جوناثان ديفيد في الدقيقة العاشرة، والثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط عبر الهداف بوراك يلماز.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة منقطعة النظير بعدما قلّص آنجيه الفارق عبر أنجيلو فولجيني، إلا أن ليل تمكن من الصمود والحفاظ على تقدمه ببسالة شديدة، ليظفر بالدرع الرابع في تاريخه.

أما باريس سان جيرمان، فلم يجد صعوبة في الفوز على مستضيفه بريست بهدفين نظيفين، جاءا عبر روماين فايفري (عن طريق الخطأ بمرماه) في الدقيقة 37، وكيليان مبابي في الدقيقة 71.

هكذا، وصل ليل إلى النقطة 83 وتوج بلقب الدوري بفارق نقطة عن بي إس جي الوصيف، فيما احتل موناكو المرتبة الثالثة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وليون رابعاً ليدخل ملحق الأبطال أيضاً.

أما من سيهبط هذا الموسم في الليغ آ فهي ديجون ونيم ونانت.