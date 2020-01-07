لينغارد ممنوع من مواقع التواصل

اضطر جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، إلى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي خوفاً على مستقبله الرياضي.

واعترف لاعب الوسط أن وجوده الكثير في مواقع التواصل أفقده مكانته في تشكيلة غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، قبل يورو 2020، فيما أرجع أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، انشغال لاعبه بموقع التواصل سبباً في غيابه عن التسجيل.

وحذر سولشاير اللاعب من وجوده الكثير في حساباته، الأمر الذي أجبر لينجارد الابتعاد عن نشاطه في مواقع التواصل، خاصة أنه دخل في نقاشات حادة مع بعض متابعيه.

ويملك لينغارد 8.2 مليون متابع، 1.6 في “تويتر”، و6.6 مليون في “إنستغرام”، إذ لم تتجاوز منشوراته خلال الأسبوع الماضي الخمسة بعد أن كانت أكثر من 10 في اليوم الواحد.