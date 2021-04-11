لينغارد يقود ويست هام للتغلب على ليستر سيتي

حقق ويست هام يونايتد فوزاً مهماً على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 3-2 في اللقاء القوي الذي أقيم على ملعب لندن الأولمبي ليشعل المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم.

سجل للهامرز كلٌ من المتألق جيسي لينغارد (هدفان في الدقيقتين 29 و44)، وجارود بوين (48)، فيما حمل هدفا الثعالب توقيع كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقتين 70 و90+1.

بهذه النتيجة، ارتقى ويست هام يونايتد للمركز الرابع برصيد 55 نقطة متخلفاً بفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، ومتفوقاً بنقطة على تشيلسي خامس الترتيب.