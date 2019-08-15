لينيكر: صلاح سيرحل عن ليفربول العام القادم

أكد غاري لينيكر هداف برشلونة وتوتنهام ومنتخب إنجلترا المعتزل أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يستمر مع الفريق الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأسطورة الإنجليزية وأكد خلالها أن الدولي المصري سيغادر الريدز خلال 12 شهراً، وأن هذا الأمر بات واضحاً بالنسبة للجميع.

وقال لينيكر: "سيغادر صلاح ليفربول خلال الـ 12 شهراً المقبلة، يمكنني أن أرى هذا الأمر يحدث بالفعل، يمكن للجميع أن يشعر به.

"مانشستر يونايتد في طريقه للعودة، ومع احترامي للجميع قد يحققون لقب الدوري قبل أن يفعل ليفربول ذلك في الفترة المقبلة".

وكان صلاح قد حصل على لقبه الثاني رفقة ليفربول أمس في كأس السوبر الأوروبي بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح عقب أداء دون المستوى من جانب الريدز.

يذكر أن الكثير من التقارير كانت قد ربطت صلاح بالانضمام لريال مدريد وبرشلونة الصيف الماضي لكن دون وجود مفاوضات حقيقية.