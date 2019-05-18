لينيكر يرشح ليفربول للفوز بدوري الأبطال

يرى غاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من الشهر القادم.

وأشار لينيكر الذي قضى ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992 إلى الفارق الكبير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوّة الكبيرة بين الفريقين.

وقال المهاجم السابق: "إجمالاً إذا قارنّا حظوظ كل طرف، فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين. أنهى الموسم متفوقاً بأكثر من 20 نقطة على توتنهام هذا الموسم، وبالتالي من الصعب القول أن توتنهام هو الأوفر حظاً".