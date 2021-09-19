ليوناردو: تسريبات تفاصيل عقد ميسي مع باريس سان جيرمان كاذبة

نفى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان التسريبات التي نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية مؤخراً والتي كشفت عما يتقاضاه النجم ليونيل ميسي.

وانضم الدولي الأرجنتيني لصفوف الباريسيين لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث قادماً من برشلونة بعد انتهاء عقده.

وقالت التقارير أن "ليو" سيتقاضى 34 مليون جنيه استرليني سنوياً، إضافة لمكافأة سنوية قدرها 13 مليون جنيه.

بماذا رد ليوناردو على ما قيل حول عقد ميسي ؟

لكن ليوناردو أكد عدم وجود اتفاق على تمديد العقد لموسم ثالث مشيراً إلى انعدام الاحترام في نقل تفاصيل العقد السرية.

وقال المدير الرياضي البرازيلي أن مثل هذه التوقعات مرفوضة تماماً من قبل النادي الفرنسي.

يذكر أن ميسي شارك في مباراتين حتى الآن مع باريس سان جيرمان، واحدة في الدوري المحلي والأخرى في دوري أبطال أوروبا.