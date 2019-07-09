ليوناردو: سان جيرمان لا يمانع رحيل نيمار مقابل عرض مناسب

فتح ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الباب أمام رحيل نيمار عن النادي رداً على عدم التحاق البرازيلي بالتدريبات.

ويأتي موقف ليوناردو الذي استعاد منصبه في سان جيرمان عقب رحيله عن ميلان، بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار بالتمارين الأولى لفريقه استعداداً للموسم الجديد.

ورد والد نيمار على بيان باريس سان جيرمان بالتأكيد على أن النادي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع القادم.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ظهر ليوناردو حازماً بشأن موضوع مواطنه الراغب بالعودة إلى برشلونة وفقاً لتقارير إعلامية، حيث قال: "بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان (هذا الصيف) إذا كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن حتى الآن، لا نعلم ما إذا كان هناك أحد يريد شراءه أو بأي سعر".

وفي رده على سؤال بخصوص رغبة البارسا في استعادة نيمار الذي تركه صيف 2017 للانضمام إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، أكد ليوناردو: "لم نتلق أي عرض"، كاشفاً في الوقت ذاته: "لكن هذا صحيح، كانت هناك اتصالات سطحية جداً..." مع النادي الكتالوني.

وتابع: "قالوا بأنهم يريدون شراءه لكننا لسنا بالبائعين (أي أن سان جيرمان ليس جدياً في مسألة بيع اللاعب)"، معتبراً أن "برشلونة ليس بالفعل في وضع المشتري".

ومنذ وصول نيمار، تعالت أصوات للتنديد بالمكانة الخاصة التي يحظى بها، علماً بأن البرازيلي تمرد على قرارات النادي بعدما قرر السفر إلى البرازيل قبل نهاية الموسم الماضي دون علم مدربه توماس توخيل.

ولم تكن إنجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي، لكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة، إلى جانب خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.