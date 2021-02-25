ليوناردو: مبابي ونيمار؟ باريس قام بالمطلوب وكل الأمور ممكنة مع برشلونة

أوضح ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الموقف من تمديد عقد النجمين كيليان مبابي ونيمار في ظل الحديث عن مستقبل اللاعبين في الأسابيع الماضية.

وارتبط نيمار بالعودة من جديد إلى برشلونة، بينما تم ربط مبابي بكبار أوروبا، خصوصاً ريال مدريد وليفربول.

وقال ليوناردو: "بخصوص كيليان، نتحدث منذ مدة، في الماضي كنا نعمل على توضيح موقفنا وماذا نريد، أعتقد أننا نصل لنقطة اتخاذ الموقف والقرار.

"هناك بداية مبشرة للمفاوضات، والحال ينطبق على نيمار، لكن في النهاية اللاعب هو من يقرر وحتى الآن لم يفعل، أعتقد أننا وصلنا للتوقيت المناسب، نفس الأمر بخصوص خوان بيرنات وآنخيل دي ماريا.

"هدفنا التجديد في أسرع وقت للرباعي وهؤلاء من نتناقش بخصوص تمديد عقودهم".

وحول صراع الدوري الفرنسي: "ستكون نهاية موسم مثيرة، باريس أحد المرشحين ولن أقول أننا سنفوز، لا يوجد حالياً شعور بالظروف المناسبة، ليون وليل وموناكو في سلسلة انتصارات لكن أهدافنا لم تتغير".

وختم ليوناردو بالحديث عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال: "أثق بالله والعمل، دوري الأبطال بطولة مجنونة، تخوض مباراة بفاصل ثلاثة أسابيع عن الأخرى، جميع الأمور ممكنة، نملك الخبرة ولن نفكر في الماضي".

وينتهي عقد الثنائي مبابي ونيمار صيف العام القادم.