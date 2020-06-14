ليوناردو: نيمار ومبابي مستمران مع باريس سان جيرمان

كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن موقفه من النجم كيليان مبابي ونظيره نيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها البرازيلي لصحيفة "جورنال دي ديمونش"، وأكد خلالها أن النادي يريد استمرار الثنائي في صفوفه لفترة طويلة.

وكان ليوناردو قد تطرق خلال تصريحاته أيضاً لمستقبل الثنائي تياغو سيلفا وإيدينسون كافاني، حيث أكد أن الموسم الجاري هو الأخير لهما.

وقال ليوناردو: "لا يوجد أي شيء يقول أنهما سيرحلان هذا الصيف، كلاهما لديهما عامين إضافيين في عقدهما معنا، نريد أن نتطلع للمستقبل فقط".

وأضاف: "مبابي هو مستقبل باريس سان جيرمان، هذا ما يريده الجميع، والسيناريو المثالي سيكون أن نجدد تعاقده معنا.

"مبابي بالفعل ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم، رونالدو عمره 34 عامًا وميسي 32، بينما مبابي 21 ونيمار 28 وكلاهما معنا".

وأنهى تصريحاته: "لا يوجد ما يستدعي التفكير بكثرة في الأمر، نيمار وضع ما حدث في الصيف الماضي خلف ظهره، وكلاهما معنا الآن، وسنجد الحلول حتى يستمرا معنا".

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن نيمار ومبابي سيرحلان عن باريس سان جيرمان الصيف القادم، في ظل رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضم الثنائي.