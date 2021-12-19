ليوناردو يؤكد إمكانية بقاء مبابي في باريس سان جيرمان

أكد ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان إمكانية بقاء الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق لما بعد الموسم الجاري.

وقال البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "لي جورنال دو دومانش" الفرنسية حول مستقبل المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً: "إذا قرر مبابي البقاء معنا فسيكون ذلك لأنها إرادتنا.

"نريد منه أن يبقى، لكن علينا أن نحترم موقفه وما يختاره.

"أعتقد أنه ما تزال هنالك فرص جيدة لتمديد عقده معنا."

وينتهي عقد الهداف الشاب مع الباريسيين مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو وفقاً للمعطيات الحالية أنه اختار ارتداء قميص ريال مدريد بدءاً من الموسم القادم.

وسيكون بإمكان الفائز بكأس العالم 2018 التفاوض مع أي طرف يرغب بالتعاقد معه بدءاً من الشهر القادم، علماً بأن ريال مدريد سيتريث لفتح المفاوضات مع اللاعب إلى ما بعد مواجهة دور الـ 16 مع باريس سان جيرمان في شهري فبراير ومارس المقبلين.