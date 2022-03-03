ليوناردو ينفي عرض باريس سان جيرمان 200 مليون يورو على مبابي

نفى ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان تقدم النادي بعرضٍ قيمته 200 مليون يورو من أجل تجديد عقد الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

ورغم أن الإدارة الباريسية حاولت مراراً تمديد عقد النجم الشاب والذي ينتهي خلال الصيف القادم، إلا أنه لم يتم التقدم بالعرض الضخم الذي تناقلته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

وقال ليوناردو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الأمر ليس صحيحاً، لم نرسل عرضاً بقيمة محددة.

"هنالك عامل مهم، أعتقد أن آخر بند سنضعه في مثل هذا النوع من العقود هو القيمة المالية، نريد أن نوفر له أفضل الظروف حتى يصبح أفضل لاعب ممكن، أعتقد أن تحديد المبلغ المطلوب لن يستغرق أكثر من دقيقتين."

يذكر أن اسم مبابي ارتبط بشدة بريال مدريد منذ أعوام، ويبدو أن الفائز ببطولة كأس العالم 2018 مصمم على ارتداء القميص الملكي بدءاً من الموسم المقبل.