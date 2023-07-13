ليونيل ميسي يتحدث عن موعد اعتزاله

تحدث الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي المنتقل مؤخراً إلى إنتر ميامي الأميركي عن مستقبله والتاريخ المحتمل لاعتزاله.

وقرر "ليو" ارتداء قميص الفريق المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين بعد وصول العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان إلى نهايته.

ماذا قال ميسي ؟

ولدى سؤاله عن الموعد المحتمل لاعتزاله، قال صاحب الـ 36 عاماً في تصريحات لقناة "تي في بابليكا": "لا أعرف إلى متى سأستمر في الملاعب.

"أعتقد أن ذلك سيحصل حين يأتي الوقت المناسب، بعد تحقيق كل النجاحات في الآونة الأخيرة، يتبقى أمامي فقط الاستمتاع بوقتي، الله سيحدد الوقت المناسب لاعتزالي.

"منطقياً وبالنظر لسني الحالي، لا أعتقد أن الأمر بات بعيداً، لكني لا أعرف متى سيحصل ذلك بالضبط.

"بعد الاعتزال سأقدر أكثر الوقت الذي قضيته في الملاعب بكل تأكيد."

يذكر أن عقد ميسي مع إنتر ميامي يمتد حتى نهاية عام 2025.