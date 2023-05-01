ليونيل ميسي يتواجد في الرياض

البوابة - ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان بصورة غير متوقعة إلى الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه "ليو" لدى وصوله إلى الرياض رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه، ما أشعل التوقعات حول إمكانية رؤية الأرجنتيني في الدوري السعودي الموسم القادم من بوابة الهلال.

ولم يعرف بعد سبب سر زيارة ميسي المفاجئة للسعودية، لكن المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً وقع اتفاقية قبل عدة أشهر أصبح بموجبها سفيراً للسياحة في المملكة العربية السعودية.

ميسي على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان

يذكر أن الاتفاق الذي يربط اللاعب بباريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته بحلول الصيف المقبل، علماً بأنه لم يتوصل حتى الآن إلى تفاهم مع النادي الفرنسي بخصوص التجديد.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن "ليو" يفكر في الرجوع إلى فريقه السابق برشلونة في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الباريسيين.