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ليون يطالب الاتحاد الفرنسي بتعويضات بقيمة 117 مليون يورو

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 02:54
من مباراة بايرن ميونيخ وليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
من مباراة بايرن ميونيخ وليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن أولمبيك ليون طالب بتعويض مالي كبير جراء الخسائر التي ألمت به عقب إلغاء الموسم الماضي، وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي.

وطالب ليون الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، بتعويض قيمته 117 مليون يورو، كتعويض عن الخسائر التي لحقت به بعد إلغاء الدوري الفرنسي في 30 أبريل الماضي، بسبب فيروس كورونا.

من جانبه، قال تييري سوفاج، المدير العام للنادي، على هامش تقديم النتائج السنوية: «يتعين على مجلس الدولة إصدار قرار في أقرب وقت حول هذه القضية».

Via SyndiGate.info


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