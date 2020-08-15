ليون يواصل مغامرته الأوروبية ويطيح بمانشستر سيتي

فجر ليون الفرنسي مفاجأة جديدة بعدما انتصر على مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف ليقصيه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ورغم الأداء المميز لسيتي أمام ريال مدريد منذ أسبوع، إلا أن التغييرات التي قام بها المدرب جوسيب غوارديولا على التشكيلة أظهرت فريقه بصورة ضعيفة ومتواضعة في الشوط الأول كان نتيجتها المنطقية تقدم الفرنسيين بهدف غير متوقع.

جاء الهدف في الدقيقة 24 عبر ماكسويل كورنيه بتسديدة أرضية مثالية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس إيديرسون.

وأضاع سيتي عدداً من الفرص خلال الشوط الأول وبالتحديد عبر رحيم ستيرلينغ، ومع الشوط الثاني وبعد ضغط متواصل تمكن كيفين دي بروينه من إدراك التعادل في الدقيقة 69 من تسديدة رائعة من داخل المنطقة.

ضغط سيتي لتسجيل الهدف الثاني وأضاع غابرييل جيزوس فرصة سهلة، ثم دخل موسى ديمبيلي بديلاً لممفيس ديباي، ليتغير كل شيء.

تمكن البديل من إحراز الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79 من انفراد من منتصف الملعب، ورغم عودة الحكم لتقنية الفيديو، نفى الحكام وجود تسلل أو خطأ لمصلحة آيميريك لابورت قبل تسجيل الهدف.

وفي الدقيقة 86، وصلت عرضية إلى ستيرلينغ والمرمى خالٍ من حارسه أنتوني لوبيش، وبغرابة شديدة وضعها الدولي الإنجليزي خارج المرمى.

بعد ثوانٍ معدودة، سجل ديمبيلي الهدف الثالث لليون بعد تسديدة سهلة من حسام عوار فشل إيديرسون في التصدي لها لترتد للبديل الذي وضعها في الشباك بسهولة ليقضي على أحلام غوارديولا وفريقه بتحقيق اللقب الأوروبي.

بهذه النتيجة، سيلتقي ليون الأربعاء القادم في نصف النهائي مع بايرن ميونيخ الذي انتصر بثمانية أهداف لاثنين على برشلونة، في مباراة ستقام على ملعب جوزيه ألفالادي. أيضاً.