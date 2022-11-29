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مؤثر على تيك توك ينتحل شخصية نيمار ويخدع المشجعين

منشور 29 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:34
شبيه نيمار يخدع الجماهير (المصدر: تويتر)
شبيه نيمار يخدع الجماهير (المصدر: تويتر)

خدع أحد المؤثرين على تطبيق "تيك توك" المنظمين والمشجعين خلال مباراة منتخبي البرازيل وسويسرا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وظن كثيرون أن إيغون أوليفيرا الذي يتابعه حوالي 840 ألف شخص هو نجم المنتخب نيمار جونيور نظراً للتشابه الكبير بينهما.

وغاب هداف باريس سان جيرمان عن المباراة بداعي الإصابة فظنت الجماهير أن أوليفيرا هو بالفعل هداف السيليساو، فسارعوا لالتقاط "صور سيلفي" معه في لقطات طريفة.

إصابة نيمار (المصدر: أ ف ب)
إصابة نيمار (المصدر: أ ف ب)


وتمكن أوليفيرا من التحايل على المنظمين الذين ظنوا أنه مهاجم منتخب البرازيل وسمحوا له بدخول الملعب.

يذكر أن المنتخب البرازيلي ضمن التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

كلمات دالة:نيمار جونيورمنتخب البرازيلكأس العالم 2022

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