ماتا يقود مانشستر يونايتد للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح مانشستر يونايتد في العبور إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

المباراة كان قد أعيدت على ملعب الشياطين الحمر بعد انتهاء المباراة الأولى الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق خوان ماتا في الدقيقة 67، بعد تمريرة من المدافع هاري ماغواير تلقاها أنتوني مارسيال الذي مرر الكرة إلى المنفرد ماتا والذي سددها من فوق حارس الذئاب داخل الشباك.

بهذا الفوز، يكون يونايتد قد حقق أول فوز له على ولفرهامبتون في عهد المدرب أولي غونار سولشاير.

وسيواجه مانشستر يونايتد في الدور الرابع الفائز من مواجهة ترانمير روفرز ومستضيفه واتفورد.