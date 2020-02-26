ماتويدي يميل لتمديد عقده مع يوفنتوس

يتجه بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس لتمديد عقده مع فريق السيدة العجوز، الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، موسماً إضافياً.

ووفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أمس، فإن لاعب الوسط الدولي الفرنسي، سيجري مباحثات مع مسؤولي النادي بشأن التمديد.

وقال ماتويدي لموقع “سبورت 24”: “العقد فيه خيار التمديد لموسم إضافي، ولا شك أن النادي سيفعل هذا الخيار”.

وانتقل ماتويدي “32 عاماً” إلى الفريق الإيطالي قادماً من باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 22 مليون جنيه استرليني، وخاض 118 مباراة حتى الآن.