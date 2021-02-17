ماتيوس يحث بايرن ميونيخ على استعادة تياغو من ليفربول

يرغب لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونيخ في رؤية تياغو آلكانتارا لاعب وسط ليفربول يدافع عن ألوان الفريق البافاري من جديد.

وحث النجم الألماني السابق إدارة بايرن على إعادة الإسباني إلى ملعب آليانز آرينا.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي دويتشلاند": "لم يتأقلم تياغو مع ليفربول، فيما يفتقده المدرب هانزي فليك والمشجعون في ميونيخ".

وأوضح: "أي شخص يودع كارل هاينتس رومينيغيه بعاطفة كبيرة يكون باب النادي مفتوحاً له بالتأكيد".

وقال رومينيغيه مدير بايرن ميونيخ في السابق: "احتضنني تياغو لـ 5 دقائق وبكى"، وبعد ذلك تم السماح له بالرحيل إلى آنفيلد.