ماتيوس يختار المرشح المثالي لتدريب ألمانيا

يرى لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي من المباريات الدولية مع منتخب ألمانيا، أن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ المرشح المثالي للمانشافت.

وفي حديث له مع محطة "سكاي" الرياضية، ألمح ماتيوس أمس الأحد مجدداً إلى استعداده للمشاركة في المحادثات مع الاتحاد الألماني للبحث عن خليفة يواكيم لوف في تدريب المنتخب.

وقال ماتيوس (59 عاماً) الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 1990: "أنا شخص يحب المساعدة"، ووعد بالمشاركة بأفكاره في محادثات الاتحاد الألماني لو شعر أن مسؤوليه يرغبون في هذا.

يشار إلى أن فليك، الذي عمل لفترة طويلة مساعداً للوف أعرب الأسبوع الماضي عن رفضه بشكل غير صريح لتكهنات أشارت إلى احتمال توليه مهمة تدريب المنتخب.

وأعلن لوف الثلاثاء الماضي على نحو مفاجئ اعتزامه التخلي عن مهام منصبه بعد بطولة كأس أوروبا الصيف المقبل.

وشكك ماتيوس في كفاءة رالف رانجيك لخلافة لوف، وقال «كمدرب لست أدري إن كان هو الحل المثالي».